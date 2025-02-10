Алена Водонаева рассказала о смерти на СВО своего бывшего партнера Короткова

Блогер и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева сообщила о трагической гибели своего бывшего партнера, 36-летнего Антона Короткова, который выполнял свой военный долг в зоне спецоперации. В своем телеграм-канале она не раскрыла детали о его смерти, сообщает Life.ru .

Алена и Антон начали встречаться в 2015 году, и вскоре он подарил ей обручальное кольцо. Однако их отношения продлились только полтора года. Водонаева заметила, что была не в силах справиться с его постоянной ревностью и приняла решение о расставании.

Информацию о смерти Короткова также подтвердил и рэпер Гуф. Он опубликовал пост в одной из своей социальной сети, выразив свои соболезнования и написав короткий текст. Подробности происшествия также не уточнялись.

«Спи спокойно, друг», — написал музыкант.

Ранее известная телеведущая и блогер Алена Водонаева выступила против свадьбы певицы Ани Лорак с инструктором по йоге из Испании Исааком Виджраку.