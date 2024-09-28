«Не для испанца наша дива цвела»: Водонаева высказалась о помолвке Ани Лорак

Известная телеведущая и блогер Алена Водонаева выступила против свадьбы певицы Ани Лорак с инструктором по йоге из Испании Исааком Виджраку, сообщает Газета.ru .

«Меня никто не спрашивал, но я против этого брака. Не для испанца наша дива цвела. Один муженек из Турции уже был», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что после двух лет отношений испанец Исаак Виджраку сделал предложение руки и сердца Ани Лорак в 46-й день ее рождения.

В 2019 году певица развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причиной разрыва отношений многочисленные измены супруга. В их браке родилась дочь София, с которой отец регулярно видится и проводит время.

Возлюбленный Ани Лорак также был женат и имеет сына и дочь от прошлых отношений.