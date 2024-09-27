Певица Ани Лорак выходит замуж за инструктора по йоге из Испании

Известная певица Ани Лорак выходит замуж за инструктора по йоге из Испании. После двух лет отношений Исаак Виджраку сделал предложение руки и сердца исполнительнице в день ее рождения, сообщает «СтарХит» .

«Некоторые подарки должны быть вечными. С днем рождения, любимая», — подписал Виджраку соответствующее видео в соцсетях.

Ани Лорак познакомилась с Исааком в Греции. Затем певица приехала в Испанию на трехдневный тренинг Исаака с целью поправить ментальное и физическое здоровье. Их активное общение очень скоро переросло во влюбленность.

За годы отношений Ани Лорак сильно изменилась и помимо работы начала интересоваться духовными практиками, занятиями психологией и медитации. Также певица быть слабой и доверять своему мужчине.

В 2019 году Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причиной разрыва отношений многочисленные измены супруга. После развода певица не стала запрещать Мурату общаться с общей дочерью Софией, которая уже нашла общий язык с Исааком Виджраку.