В Крыму пьяный водитель пытался откупиться от сотрудника ДПС при помощи 500 евро

«Мужчине предъявлено обвинение в управлении автомобилем в состоянии опьянения и покушении на дачу взятки сотрудникам ГИБДД. В ходе следствия изъят автомобиль», — заявили в Следкоме.

Водителя уже неоднократно судили за езду в пьяном виде. Сотрудник ДПС предупредил нарушителя о незаконности его действий, отказался от взятки и вызвал оперативников. Уголовное дело уже завершено, преступника ожидает суд.

Ранее сообщалось о странном и забавном инциденте на Пятницком шоссе в Москве. Пьяный мужчина размахивал саблей и угрожал прохожим, пытаясь познакомиться с девушкой. Дебошира задержали и передали полиции.

Выяснилось, что ему 56 лет, он живет в районе Митино. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», делом занимается Тушинская межрайонная прокуратура.