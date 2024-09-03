В Крыму пьяный водитель пытался откупиться от сотрудника ДПС при помощи 500 евро
Фото - © Медиасток.рф
Следственный комитет Евпатории завел уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ДПС. 38-летний нетрезвый водитель автомобиля Cadillac пытался откупиться при помощи 500 евро, сообщает «Крым 24».
«Мужчине предъявлено обвинение в управлении автомобилем в состоянии опьянения и покушении на дачу взятки сотрудникам ГИБДД. В ходе следствия изъят автомобиль», — заявили в Следкоме.
Водителя уже неоднократно судили за езду в пьяном виде. Сотрудник ДПС предупредил нарушителя о незаконности его действий, отказался от взятки и вызвал оперативников. Уголовное дело уже завершено, преступника ожидает суд.
Ранее сообщалось о странном и забавном инциденте на Пятницком шоссе в Москве. Пьяный мужчина размахивал саблей и угрожал прохожим, пытаясь познакомиться с девушкой. Дебошира задержали и передали полиции.
Выяснилось, что ему 56 лет, он живет в районе Митино. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», делом занимается Тушинская межрайонная прокуратура.