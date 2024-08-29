Мужчина размахивал саблей, пытаясь познакомиться с девушкой в Москве
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Рядом с одним из домов по Пятницкому шоссе Москвы мужчина размахивал саблей и угрожал прохожим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Нетрезвый мужчина устроил конфликт с группой людей. Он подошел к ним и достал саблю, и угрожал нанести удар.
Группе людей удалось задержать мужчину. Затем они передали его полицейским. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленнику 56 лет. Он живет в московском районе Митино.
Мужчина рассказал о своих мотивах: он хотел завести знакомство с одной из девушек.
В отношении 56-летнего нарушителя общественного порядка возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело контролирует Тушинская межрайонная прокуратура.
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