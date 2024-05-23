В Крыму диверсант взорвал себя при закладке бомбы

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Аксенов: в Крыму террорист подорвался при попытке заложить бомбу

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове злоумышленник хотел совершить теракт на железной дороге. По словам руководителя республики, по итогу этот человек подорвал сам себя, сообщает «Крым 24» .

Подрывник хотел установить взрывчатку на железнодорожных путях и совершить теракт, заявил Аксенов. Происшествие случилось в Кировском районе республики.

«Последний подорвался сам, пытавшись совершить теракт в Кировском районе», — сказал глава полуострова.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показывал кадры украинского безэкипажного катера (БЭК), который бойцы ВС России перехватили в Черном море. Тогда российские войска за одни сутки поразили 21 БЭК катер Военно-морских сил Украины.