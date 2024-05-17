Военкор показал, как выглядит перехваченный в Черном море морской дрон ВСУ
Военкор Котенок показал снимок украинского БЭК, выброшенного на побережье Крыма
Фото - © Украинский БЭК, перехваченный в Черном море и выброшенный на крымское побережье/Телеграм-канал военкора Юрия Котенка
Военкор Юрий Котенок показал в своем Telegram-канале фото украинского безэкипажного катера, перехваченного в Черном море.
БЭК был выброшен на побережье Крыма. В течение суток в акватории удалось уничтожить 21 безэкипажный катер ВМСУ.
На кадрах видно, какой большой размер имеет морской дрон. Также заметны мелкие повреждения, которые он получил.
Минувшей ночью российская ПВО сбила и перехватила 51 украинский беспилотник в небе над Крымом.