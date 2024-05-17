Военкор показал, как выглядит перехваченный в Черном море морской дрон ВСУ

Фото - © Украинский БЭК, перехваченный в Черном море и выброшенный на крымское побережье/ Телеграм-канал военкора Юрия Котенка

сегодня в 11:23

Военкор Юрий Котенок показал в своем Telegram-канале фото украинского безэкипажного катера, перехваченного в Черном море.

БЭК был выброшен на побережье Крыма. В течение суток в акватории удалось уничтожить 21 безэкипажный катер ВМСУ.

На кадрах видно, какой большой размер имеет морской дрон. Также заметны мелкие повреждения, которые он получил.

Минувшей ночью российская ПВО сбила и перехватила 51 украинский беспилотник в небе над Крымом.