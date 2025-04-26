В Крыму 26 апреля произошли сразу четыре землетрясения

26 апреля в районе водопада Учан-Су произошли три подземных толчка, а еще одно сейсмическое событие зафиксировали в акватории Черного моря, примерно в 90 км от побережья Ялты, об этом рассказала заместитель руководителя Института сейсмологии и геодинамики при КФУ имени Вернадского Марина Бондарь, пишет РИА Новости.