В Крыму 26 апреля произошли сразу четыре землетрясения
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26 апреля в районе водопада Учан-Су произошли три подземных толчка, а еще одно сейсмическое событие зафиксировали в акватории Черного моря, примерно в 90 км от побережья Ялты, об этом рассказала заместитель руководителя Института сейсмологии и геодинамики при КФУ имени Вернадского Марина Бондарь, пишет РИА Новости.
Некоторые местные жители вблизи водопада Учан-Су смогли почувствовать колебания земли, несмотря на то, что землетрясение классифицировано как слабое. Это объясняется неглубоким расположением очага и тем, что эпицентр находился на суше, пояснила Бондарь.
Согласно предварительным данным, максимальная сила подземных толчков достигла энергетического класса 8,4 при магнитуде 2,3, как уточнил специалист.
Ранее несколько землетрясений произошли в Стамбуле. Магнитуда подземных толчков 25 апреля составляла 4,3.