В Крыму 26 апреля произошли сразу четыре землетрясения

Вблизи Ялты сейсмологи зарегистрировали серию землетрясений
Происшествия
Яна Королёва / Фотобанк Лори

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

26 апреля в районе водопада Учан-Су произошли три подземных толчка, а еще одно сейсмическое событие зафиксировали в акватории Черного моря, примерно в 90 км от побережья Ялты, об этом рассказала заместитель руководителя Института сейсмологии и геодинамики при КФУ имени Вернадского Марина Бондарь, пишет РИА Новости.

Некоторые местные жители вблизи водопада Учан-Су смогли почувствовать колебания земли, несмотря на то, что землетрясение классифицировано как слабое. Это объясняется неглубоким расположением очага и тем, что эпицентр находился на суше, пояснила Бондарь.

Согласно предварительным данным, максимальная сила подземных толчков достигла энергетического класса 8,4 при магнитуде 2,3, как уточнил специалист.

Ранее несколько землетрясений произошли в Стамбуле. Магнитуда подземных толчков 25 апреля составляла 4,3.