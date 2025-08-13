В крымском отеле у москвички похитили 500 тыс руб и отказались убирать ее номер

У жительницы Москвы похитили 500 тыс. рублей в крымском отеле. После этого в номере перестали убираться, а в пропаже обвинили самих отдыхающих, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

4 августа Светлана вместе с родственниками и друзьями поселилась в Ampire Hotel в Ялте, куда она приехала на свадьбу сестры и заняла 8 номеров. 7 августа москвичка обнаружила пропажу 500 тыс. рублей, которые лежали в тканевом мешочке в ящике с бельем. При этом сейфа в отеле не было. У подруги Светланы также пропали 10 тыс. рублей, которые она хранила в чемодане.

По словам пострадавшей, в тот день в их номере работал мастер, который устанавливал фен. Также в этот день проводилась уборка номеров. Дверь им открыла мама Светланы, но потом отошла.

Когда женщина обратилась с жалобой, сотрудница отеля, по словам потерпевших, обвинила их в том, что они сами потратили или потеряли деньги.

Пострадавшие вызвали полицейских, которые провели расследование, опросили свидетелей и изъяли замок из номера Светланы. После этого отель отказался предоставить ей другой номер и провести уборку. Светлане пришлось ночевать в грязном номере без замка. Сотрудники отеля объяснили это тем, что уборщики не хотели заходить в ее номер и предложили ей самой поменять постельное белье.

Светлана рассказала, что уборка в номере была проведена лишь 12 августа, после того как она направила в отель досудебную претензию. Женщина не может переехать в другой отель, так как все гостиницы в регионе переполнены в разгар сезона. В отеле установлена всего одна камера видеонаблюдения, отсутствует план эвакуации, не установлены системы пожарной сигнализации, огнетушители и пожарные щиты.

Кроме того, в качестве компенсации морального ущерба отель предложил Светлане выплатить 20% от стоимости ее номера, что составляет 14 400 рублей.