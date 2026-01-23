В Красноярске нашли девочку-подростка, пропавшую в один день с другим ребенком

14-летняя девочка из Красноярска, которая накануне ушла из дома и не вернулась, была найдена, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подросток сама вернулась домой. Сейчас к ее семье едут правоохранители, чтобы выяснить все обстоятельства исчезновения.

Отмечалось, что девочка пропала в один день с 14-летним сыном известного бизнесмена. Ее дом находится всего в 3 км от жилья предпринимателя. Однако в правоохранительных органах отметили, что эти случаи никак не связаны между собой.

Ранее в элитном поселке Серебряный Бор пропал 14-летний ребенок. Мальчик вышел из дома, а позже его видели с незнакомцем. После прихода домой отец школьника обнаружил вскрытый сейф, затем ему начали приходить сообщения с требованием выкупа.

