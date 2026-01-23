Пропала в один день с сыном бизнесмена: в Красноярске ищут девочку-подростка

Еще один ребенок бесследно исчез в Красноярске после пропажи сына бизнесмена

14-летняя девочка бесследно исчезла в Красноярске в тот же день, когда пропал сын бизнесмена Андрея Капли. Школьница вышла из дома накануне около 15:00. Больше ее никто не видел, сообщает SHOT .

Дом семьи девочки находится всего в 3 км от жилья бизнесмена Капли, который также разыскивает пропавшего сына. Однако по сообщению ТАСС, в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии отметили, что эти случаи никак не связаны между собой.

Девочку зовут Наташа Е. Она ушла из дома на улице Волочаевской. Поиском детей занимаются правоохранители и волонтеры.

Ранее в элитном поселке Серебряный Бор пропал 14-летний ребенок. Мальчик вышел из дома, а позже его видели с незнакомцем. Оказалось, что пропавший — сын известного бизнесмена.

Поздно вечером отец ребенка пришел домой, но сына уже не было, а сейф, в котором лежали 3 млн рублей, был вскрыт. После этого мужчине стали приходить сообщения с требованием выкупа в 30 млн рублей. Он попросил поговорить со школьником лично, но похитители ему отказали.

