Пропала в один день с сыном бизнесмена: в Красноярске ищут девочку-подростка
Фото - © Telegram-канал SHOT
14-летняя девочка бесследно исчезла в Красноярске в тот же день, когда пропал сын бизнесмена Андрея Капли. Школьница вышла из дома накануне около 15:00. Больше ее никто не видел, сообщает SHOT.
Дом семьи девочки находится всего в 3 км от жилья бизнесмена Капли, который также разыскивает пропавшего сына. Однако по сообщению ТАСС, в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии отметили, что эти случаи никак не связаны между собой.
Девочку зовут Наташа Е. Она ушла из дома на улице Волочаевской. Поиском детей занимаются правоохранители и волонтеры.
Ранее в элитном поселке Серебряный Бор пропал 14-летний ребенок. Мальчик вышел из дома, а позже его видели с незнакомцем. Оказалось, что пропавший — сын известного бизнесмена.
Поздно вечером отец ребенка пришел домой, но сына уже не было, а сейф, в котором лежали 3 млн рублей, был вскрыт. После этого мужчине стали приходить сообщения с требованием выкупа в 30 млн рублей. Он попросил поговорить со школьником лично, но похитители ему отказали.
