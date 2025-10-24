В Красногорске арестован водитель маршрутки, щупавший школьницу

По ходатайству следователя в Красногорске арестован 38-летний мужчина, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

20 октября водитель маршрутного такси, следуя в сторону пгт Сабурово округа Красногорск совершил преступление против половой неприкосновенности девятилетней девочки.

Силовики задержали извращенца, когда он пытался покинуть территорию России. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса РФ («Развратные действия к лицу, не достигшему 16-летнего возраста»).

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли видео с камер видеонаблюдения, допросили потерпевшую и очевидцев.

Ранее на появившемся в соцсетях видео запечатлено, как мужчина пытался залезть под куртку рядом сидевшей девочки. Она отдернула руку извращенца и поправила одежду. Школьница была шокирована и вышла из автобуса на остановке.

