В Краснодарском крае после удара ВСУ загорелась нефтебаза

В результате атаки ВСУ на нефтебазу под Краснодаром есть пострадавшие

В Краснодарском крае после воздушного удара ВСУ загорелись три цистерны нефтебазы, есть раненые, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пожару присвоена высокая категория сложности. Пострадали сотрудники предприятия, уточнил Кондратьев.

Ночью в пятницу в крае была отражена массированная атака беспилотников, в том числе, и на Новороссийск, где была объявлена опасность атаки дронов.