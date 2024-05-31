В Новороссийске и Воронеже объявили опасность атаки беспилотников

В Новороссийске и Воронеже власти объявили опасность атаки беспилотников, звучат сирены, сообщают местные власти.

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил оперштаб города.

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина.