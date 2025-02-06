В Краснодарском крае после атаки БПЛА началось возгорание возле аэродрома
ВСУ попытались атаковать беспилотниками город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, был слышен характерный звук пролета беспилотника и несколько громких взрывов.
По предварительной информации, было сбито несколько воздушных целей.
В результате падения обломков БПЛА в одном из районов возле местного аэродрома началось возгорание.
Ранее после падения обломков БПЛА в резервуар с остатками нефтепродуктов на Кубани начался пожар.