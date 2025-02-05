На Кубани обломки БПЛА упали на резервуар с нефтью, начался пожар

После падения обломков БПЛА в резервуар с остатками нефтепродуктов на Кубани начался пожар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

«Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов», — написал он.

В ликвидации возгорания участвовали 55 человек и 19 единиц техники.

Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов на Кубани локализовано. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь в разных субъектах РФ сбили 70 дронов ВСУ, из них 25 — над Волгоградской областью.