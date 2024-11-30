В Косово произошел взрыв на водоканале между электростанциями

На севере Косово на канале, снабжающем водой две угольные электростанции, прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Премьер Альбин Курти назвал произошедшее терактом и обвинил в нём Сербию.

"Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косово, снабжающий водой две угольные электростанции, которые производят почти всю электроэнергию страны"

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в ходе общения с населением Дагестана глава региона Сергей Меликов раскрыл подробности о двух задержанных парнях, которых подозревают в подготовке к теракту на территории республики.