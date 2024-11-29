Меликов раскрыл детали задержания двух парней за подготовку теракта в Дагестане

В ходе общения с населением Дагестана глава региона Сергей Меликов раскрыл подробности о двух задержанных парнях, которых подозревают в подготовке к теракту на территории республики, пишет РИА Новости .

По словам Меликова, задержанные подозреваются в попытке организовать теракт и идентифицированы как сторонники радикальных взглядов. У одного из них было обнаружено оружие.

«Недавнее задержание двух молодых людей в Хасавюртовском районе… откровенные пропагандисты радикальных тенденций. И у одного, и у другого при задержании нашли оружие», — рассказал Меликов.

Глава Дагестана считает, что утверждения задержанного о том, что найденный у него пистолет был подарком от дедушки десять лет назад и о том, что он о нем забыл, являются ложью.

Следователи из управления СК РФ по Дагестану уточнили, что задержание произошло после того, как выяснилось, что в июле 2024 года в дагестанском селе Куруш они попытались собрать взрывное устройство из незаконно приобретенных компонентов. Планы злоумышленников сорвали правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в России с начала года правоохранители предотвратили 110 терактов. Исполнителями преступлений должны были стать завербованные террористами граждане.