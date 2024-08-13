110 терактов предотвратили в России с начала года

НАК: в 2024 году в РФ предотвратили 110 терактов и задержали 1 тыс причастных

В 2024 году в России удалось не допустить 110 терактов. Их исполнителями должны были стать граждане, которых завербовал противник, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Были задержаны более 1 тыс. человек, которые подготавливали, исполняли, оправдывали, пропагандировали или финансировали террористические акты.

При этом сохраняются угрозы со стороны запрещенных в России организаций, которые ищут исполнителей преступлений для совершения вооруженных нападений.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что теракты в «Крокус Сити Холле» и Дагестане произошли в том числе из-за просчетов, которые допустили уполномоченные органы власти. Он предложил внедрить другой уровень проведения проверок и реагирования.