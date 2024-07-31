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Краснов связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с ошибками органов власти

По мнению генпрокурора РФ Игоря Краснова, теракты в «Крокус Сити Холле» и Дагестане произошли в том числе из-за некоторых просчетов, допущенных уполномоченными органами власти, сообщает РБК .

Краснов заявил, что органы власти допустили просчеты, из-за чего боевики смогли подготовить и совершить теракты в «Крокусе» и Дагестане.

Потому, по его словам, необходим принципиально другой уровень проведения проверок и реагирования. Это поможет эффективно противодействовать терроризму.

Боевики напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Они открыли стрельбу в концертном зале и подожгли здание. В результате теракта погибли более 140 человек.

23 июня произошли нападения на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. Погибли 22 человека, в том числе полицейские, гражданские и священник.