В Королеве открыли уголовное дело из-за гибели двоих детей при пожаре в квартире

В подмосковном Королеве было открыто уголовное дело из-за гибели пяти человек в квартире при пожаре. Двое из них — дети, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

После того, как пожар в квартире в доме на улице Корсакова в Королеве был потушен, на месте возгорания нашли трупы пяти человек. Двое из них — дети трех и семи лет.

По этому факту сотрудник территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области открыл уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось, что пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Возгорание затем ликвидировали на площади 30 квадратных метров.