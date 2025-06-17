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МЧС: при пожаре в подмосковном Королеве сгорели 5 человек, включая 2 детей

Пять человек, в том числе двое детей, погибли во время пожара на улице Корсакова, 1 в Королеве Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Из огня по трехколенной лестнице удалось спасти женщину.

С этажей, которые находятся по соседству, эвакуировали троих детей. Однако погибли трое взрослых и двое детей — одному ребенку было семь лет, а второму четыре года.

Был ликвидирован огонь на площади 30 квадратных метров. На месте находятся дознаватели МЧС России.