В контролируемой Киевом части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры

Взрыв прогремел в части Херсонской области, которую контролирует киевский режим. По словам главы проукраинской администрации Александра Прокудина, в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, сообщает Life.ru .

Прокудин заявил, что в регионе «были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры».

Он не стал уточнять, какой именно объект поврежден и где конкретно тот располагается.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Каховке в результате обстрела со стороны Украины ранены двое мужчин. Оба пострадавших попали в больницу с различными травмами, один из них — пенсионер.