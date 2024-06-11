В контролируемой Киевом части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры
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Взрыв прогремел в части Херсонской области, которую контролирует киевский режим. По словам главы проукраинской администрации Александра Прокудина, в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, сообщает Life.ru.
Прокудин заявил, что в регионе «были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры».
Он не стал уточнять, какой именно объект поврежден и где конкретно тот располагается.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Каховке в результате обстрела со стороны Украины ранены двое мужчин. Оба пострадавших попали в больницу с различными травмами, один из них — пенсионер.