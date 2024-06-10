Сальдо: в Каховке Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадали два мужчины

сегодня в 19:57

Губернатор Херсонской области в Telegram-канале сообщил, что мирные жители региона снова пострадали от безжалостных обстрелов со стороны ВСУ, двое мужчин попали в больницу, один из них пенсионер.

Вооруженные силы Украины ударили по мирным жителям в Каховке. В итоге двое попали в больницу с различными травмами.

«Киевские боевики продолжают бить по мирным жителям Херсонщины и не жалеют даже стариков. <…> Одной из жертв теракта стал 72-летний пенсионер, который получил травмы конечностей», — написал Сальдо.

Ранее из-за атаки ВСУ под Херсоном погиб парень. Ему было всего 26 лет.