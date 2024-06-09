ВСУ атаковали Новую Маячку под Херсоном и убили 26-летнего парня

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В Херсонской области из-за обстрела ВСУ из РСЗО погиб человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале показал последствия очередного обстрела ВСУ, в результате которого погиб 26-летний парень.

Обстрелу из РСЗО подвергся жилой сектор поселка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа. Два дома практически полностью разрушены.

«Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения. Ранена женщина, ее отправили в Каланчакскую центральную районную больницу», - написал глава региона.

Ранее ВСУ дронами обстреляли Херсонскую область. Во время предыдущей атаки нанесен только материальный ущерб.