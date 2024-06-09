ВСУ с помощью дронов сожгли несколько квартир в Днепрянах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в свое Telegram-канале сообщил, что Киев снова совершил террористическую атаку на регион, ударив 15-ю дронами-камикадзе по Днепрянам.

Сальдо опубликовал фото последствий атаки ВСУ. В результате обстрела, в многоквартирном доме произошел серьезный пожар. Судя по кадру, выгорели несколько квартир с четвертого по второй этаж.

В Новой Каховке украинские бойцы повредили распределительный газопровод. Специалисты не могут приступить к ремонту до момента, пока их безопасности ничего не будет угрожать.

Среди населения никто не пострадал. Материальный ущерб повреждений еще оценивается.

Ранее Сальдо заявил, что считает преступниками не бойцов ВСУ, а их командование. Именно власти отдают приказы о нападении на мирное население, а сами военные тоже являются жертвами.