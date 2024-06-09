Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что настоящими преступниками можно считать киевские власти, а не солдат ВСУ, которые воюют на фронте, сообщает РИА Новости.

«Это преступление не в ВСУ, это преступление назначенного киевского режима, киевской клики, которая на Банковой числится, но находится не на Банковой, а где-то прячется по бункерам. И разъезжает по заграницам, выпрашивая дополнительные ресурсы на убийство. Это самое большое преступление», — отметил он.

По словам Сальдо, украинских солдат нельзя назвать преступниками, поскольку их загоняют. Настоящими преступниками являются управители, которые издают преступные приказы для нападения на мирных жителей.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина устроила в новых российских регионах два чудовищных теракта.

Кроме того, Владимир Сальдо отметил, что украинский президент Владимир Зеленский потерял право говорить от имени Украины и ее народа.

Президентские выборы должны были состояться в стране 31 марта 2024 года. Но из-за военного положения и мобилизации на Украине приняли решение их отменить.