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Пушилин обвинил Киев в двух терактах в новых регионах РФ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина устроила в новых российских регионах два чудовищных теракта. Об этом сообщает «Царьград».