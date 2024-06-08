Пушилин обвинил Киев в двух терактах в новых регионах РФ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина устроила в новых российских регионах два чудовищных теракта. Об этом сообщает «Царьград».
По последним данным, в Херсонской области при ударе по магазину погибло свыше 20 мирных жителей. В ЛНР удары ВСУ пришлись по школам, детским садам, жилым домам, есть погибшие и раненые.
Пушилин пожелал скорейшего выздоровления всем раненым в результате украинских ударов.
«Глубокие соболезнования родным и близким погибших», — добавил глава ДНР.