Пасечник заявил о повреждении школ, детсадов и домов при ударе ВСУ по Луганску

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Пасечник: в Луганске повреждены более 30 зданий в результате удара ВСУ

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в Луганске при ударе украинской армии были повреждены свыше 30 многоквартирных домов. По его словам, в результате атаки повреждения также получили школы и детские сады, сообщает Life.ru .

Глава республики рассказал, что удар пришелся по многоэтажкам на востоке Луганска. При атаке повреждены 3 детсада,2 школы, а также Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.

Между тем городские власти заявили, что после атаки ВСУ на Луганск полностью разрушены 2 дома. Также поступала информация об обрушении целого подъезда жилой многоэтажки.

По данным издания, для удара по столице ЛНР украинские силы использовали 5 дальнобойных ракет ATACMS американского производства.