ВСУ убили французской бомбой и американской ракетой 22 человека под Херсоном

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До 22 увеличилось количество погибших при обстреле Садового

До 22 увеличилось количество погибших при обстреле села Садового под Херсоном, среди низ 9-летний ребенок, пишет ТАСС .

«Первый [удар] был нанесен управляемой французской авиабомбой, а второй — снарядом HIMARS известным американским», — сказал губернатор Владимир Сальдо.

По словам главы региона, 22 человека погибли, в том числе 9-летний ребенок, пятеро ранены. Они находятся в тяжелом состоянии.

ВСУ нанесли удар по сельскому магазину с большим количеством посетителей в пятницу.

Ранее Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о 19 погибших.