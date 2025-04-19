В Конго при крушении судна утонули более 148 человек

В Конго при крушении судна утонули 148 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио RFI.

«Как утверждается, число утонувших достигло по меньшей мере 148 человек, многие пропали без вести», — заявили в эфире.

Судно затонуло на северо-западе Демократической Республики Конго. Причины инцидента не уточняются.

Ранее батискаф «Синдбад» затонул у берегов Хургады 27 марта. В результате погибли шесть туристов из Росси. Судно начало погружаться в воду до того, как все пассажиры зашли внутрь и заняли свои места.