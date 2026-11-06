USD
Доллар США
82,14
0.42 %
EUR
Евро
92,19
0.04 %
CNY
Китайский Юань
12,27
0.07 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,37
0.42 %

В Коломне росгвардейцы задержали мужчину, направившего на них подобие пистолета

Происшествия

Фото - © Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Сотрудники вневедомственной охраны 5 ноября 2026 года задержали в Коломне нетрезвого мужчину, который во время разбирательства направил на правоохранителя предмет, похожий на пистолет, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Экипаж вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области во время патрулирования услышал женские крики из квартиры в многоэтажном доме на улице Девичье Поле в Коломне. Сотрудники направились к месту происшествия, чтобы оказать помощь.

Росгвардейцы выяснили, что между хозяйкой квартиры и ее сожителем возник конфликт. Во время разбирательства мужчина, находившийся в состоянии опьянения, достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и направил его в сторону одного из правоохранителей. Сотрудники задержали мужчину.

34-летнего жителя Раменского доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.