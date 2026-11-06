В Коломне росгвардейцы задержали мужчину, направившего на них подобие пистолета

Сотрудники вневедомственной охраны 5 ноября 2026 года задержали в Коломне нетрезвого мужчину, который во время разбирательства направил на правоохранителя предмет, похожий на пистолет, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Экипаж вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области во время патрулирования услышал женские крики из квартиры в многоэтажном доме на улице Девичье Поле в Коломне. Сотрудники направились к месту происшествия, чтобы оказать помощь.

Росгвардейцы выяснили, что между хозяйкой квартиры и ее сожителем возник конфликт. Во время разбирательства мужчина, находившийся в состоянии опьянения, достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и направил его в сторону одного из правоохранителей. Сотрудники задержали мужчину.

34-летнего жителя Раменского доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.