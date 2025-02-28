В Коломне полицейскому разрезали ногу во время задержания

«МК»: в Коломне полицейского порезали ножом во время задержания

В подмосковной Коломне совершено нападение на 42-летнего полицейского. Сотрудника ранили ножом в ногу, когда он пытался задержать подозреваемого, сообщает «МК: срочные новости» .

Происшествие случилось примерно в 11 часов дня. На правоохранителя напали в промышленной зоне, где он хотел задержать злоумышленника.

Раненого полицейского увезли в больницу. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Между тем неизвестные напали на лидера музыкальной группы «Русский стяг» Евгения Долганова. Музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии. Военный волонтер Алексей Живов заявлял, что Долганов помогал российской армии и сотрудничал с бригадой «Эспаньола», добавив, что «нападение на лидера группы „Русский стяг“ — это нападение на „Эспаньолу“».