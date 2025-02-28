Неизвестные напали на лидера «Русского стяга» Долганова, помогающего «Эспаньоле»
Совершено нападение на Евгения Долганова, лидера популярной у русских националистов музыкальной группы «Русский стяг». По словам его родственников, музыканта увезли в больницу в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале коллектива.
«Больше информации пока сказать нет ни сил, ни возможности. Просим вас молиться за его здоровье», — приводятся слова родственников Долганова.
Военный волонтер Алексей Живов заявил в своем Telegram-канале, что «Русский стяг» регулярно выступает на мероприятиях бригады «Эспаньола», воюющей на СВО и сформированной из футбольных фанатов. По словам Живова, «все три года парни неустанно поддерживали СВО и волонтерили на фронте».
«Нападение на лидера группы „Русский стяг“ — это нападение на „Эспаньолу“», — заявил Живов.
Официальный канал «Эспаньолы» также репостнул пост, в котором объявлено о произошедшем нападении на Евгения Долганова.