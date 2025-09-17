В Коломне открыли дело о гибели тысячи рыб и загрязнении вод Происшествия сегодня в 15:05

В результате проверки Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области завели уголовное дело о загрязнении вод в Коломне. Во время обследования реки Щелинка в городском округе обнаружилось, что погибло около одной тыс. рыб разных видов, был нанесен ущерб в размере около 950 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.