В Коломне открыли дело о гибели тысячи рыб и загрязнении вод
В результате проверки Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области завели уголовное дело о загрязнении вод в Коломне. Во время обследования реки Щелинка в городском округе обнаружилось, что погибло около одной тыс. рыб разных видов, был нанесен ущерб в размере около 950 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты взяли пробы воды. Во время их анализа выяснилось, что там превышена допустимая концентрация загрязняющих веществ.
Открыли уголовное дело по части 1 статьи 250 Уголовного кодекса России («Загрязнение вод»). За ходом расследования следит прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Московской области для защиты источников питьевой воды от загрязнения, вокруг них делают особые зоны санитарной охраны. Такие действия предпринимаются, чтобы обеспечить безопасность и здоровье жителей.