В Подмосковье «цифра» защитит источники питьевой воды от загрязнения

На региональном портале запустили новую услугу «Установление, изменение, прекращение зон санитарной охраны». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Чтобы защитить источники питьевой воды от загрязнения, вокруг них устанавливаются специальные зоны санитарной охраны. Это необходимо для обеспечения безопасности и здоровья граждан, а также стабильной работы системы водоснабжения.

«Теперь оформить зоны санитарной охраны можно онлайн. Благодаря переводу в „цифру“ срок рассмотрения заявления сократился в два раза, и процесс получения услуги стал более удобным и доступным», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Другое». Предоставляется бесплатно в течение 20 рабочих дней. Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов „Не просто вещь“ для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.