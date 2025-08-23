сегодня в 16:19

В Клину возбудили уголовное дело из-за гибели двух детей при пожаре

В округе Клин следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей в пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Пожар произошел 22 августа в деревне Масюгино. После ликвидации огня были найдены тела двоих детей четырех и двух лет.

По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии, провели допросы. По делу назначены экспертизы, среди которых пожарно-техническая, судебно-медицинские.

По предварительной информации, причиной пожара могло быть короткое замыкание электропроводки.

