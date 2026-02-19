В Китае в результате взрыва в магазине фейерверков погибли 12 человек Происшествия сегодня в 05:22

При взрыве в магазине фейерверков городе Сянъян в китайской провинции Хубэй погибли 12 человек, сообщает RT со ссылкой на «Синьхуа».

«На месте происшествия были обнаружены тела 12 человек», — говорится в сообщении. На территории площадью около 50 кв. м. произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются. Ранее при взрыве в магазине фейерверков в китайской провинции Цзянсу погибли 8 человек, еще двое пострадали. Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.