В Китае в результате взрыва в магазине фейерверков погибли 12 человек
При взрыве в магазине фейерверков городе Сянъян в китайской провинции Хубэй погибли 12 человек, сообщает RT со ссылкой на «Синьхуа».
«На месте происшествия были обнаружены тела 12 человек», — говорится в сообщении.
На территории площадью около 50 кв. м. произошел пожар.
Возгорание ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее при взрыве в магазине фейерверков в китайской провинции Цзянсу погибли 8 человек, еще двое пострадали.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.