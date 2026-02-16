При взрыве в магазине фейерверков в Китае погибли восемь человек

При взрыве в магазине фейерверков в китайской провинции Цзянсу погибли 8 человек, еще двое пострадали, сообщает RT со ссылкой на «Синьхуа».

«Взрыв произошел… из-за того, что один из местных жителей неправильно установил фейерверк рядом с магазином», — говорится в сообщении.

После взрыва произошел пожар. Отмечается, что подозреваемые задержаны.

Ранее в Москве подросток получил травмы в результате неосторожного обращения с петардами.

