В Китае в результате ДТП погибли девять человек

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР на северо-западе страны произошло ДТП, в результате которого погибли девять человек, сообщает РИА Новости .

В аварию попали 5 грузовых и 7 легковых автомобилей.

Отмечается, что ДТП произошло во время внезапного густого тумана. При этом была отрицательная температура, в результате чего дорожное покрытие за короткий период обледенело и стало скользким.

Ранее в подмосковном Подольске на Симферопольском шоссе автомобиль такси попал в аварию, в результате происшествия водитель погиб.

