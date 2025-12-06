В Подольске в ДТП погиб водитель такси

6 декабря в подмосковном Подольске на Симферопольском шоссе автомобиль такси попал в аварию, в результате происшествия водитель погиб. Фото и видео с места происшествия появились в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство с логотипом популярного в России такси попало в ДТП. У автомобиля повреждена как передняя часть, так и задняя.

Что именно произошло, пока неизвестно. Рядом с машиной лежало тело человека, накрытое черным пакетом.

При каких обстоятельствах погиб таксист, а также есть ли еще пострадавшие или погибшие, теперь выясняют компетентные органы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.