В Казани блогер исчез после публичных извинений перед дагестанцами

Дагестанцы заставили блогера из Казани извиняться за ролики о сексе в исламе

Мужчины из Дагестана прилетели в Татарстан с целью заставить публично извиниться казанского блогера Рустама Сарачева, который в своих видеороликах поднимал вопрос полового воспитания мусульман, сообщает «116.ru» .

В своих соцсетях Сарычев занимается сексуальным просвещением мусульман с использованием откровенных формулировок. Так, в одном из роликов он заявил о допустимости орального секса в мусульманских семьях. Это видео набрало около 6,5 млн просмотров.

Также казанский блогер в своих видео выступает за равноправие в мусульманских семьях, но при этом допускает наличие второй жены. Основным же смыслом брака, по мнению Сарычева, является интимная жизнь, а уже затем семья и дети. Обо всем этом он рассказывает со ссылкой на Коран и пророков.

Блогер планировал поехать в Дагестан с целью сексуального просвещения жителей республики, однако дагестанцы настоятельно попросили его этого не делать.

«Там сказали, что у них не принято. Наверное, поэтому у вас разводы 95%. Ну живите в своих традициях, где все нельзя, все харам», — обратился блогер к жителям Дагестана в своих соцсетях.

Затем Сарычев записал еще одно видео с критикой дагестанских мужчин. По его словам, в республике большой процент разводов и связано это с абьюзерами, тиранами и нежелающими работать мужчинами.

Скандальные ролики разлетелись по дагестанским пабликам в соцсетях и на блогера обрушилось большое количество угроз и критики. Позже там стали появляться кадры публичных извинений Сарычева перед народом Дагестана.

Спустя некоторое время к Сарачеву пришли трое жителей Дагестана, из которых по меньшей мере один прилетел в Казань для личной беседы с блогером. На очередном ролике Рустам приносит извинения.

«Я был неправ и на эмоциях сказал то, что не надо было говорить. Искренне ради Аллаха прошу прощения у всего Кавказа», — сказал Сарачев, сидя в окружении дагестанских мужчин.

При этом после разговоры с дагестанцами и публичными извинениями перед жителями республики Рустам Сарычев перестал публиковать новые видеоролики и отвечать на телефонные звонки.

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