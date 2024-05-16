Бригадир строителей шантажировал женщину-блогера тухлыми яйцами

сегодня в 14:23

Бригадир строителей шантажировал блогера «Сильная мама Оля» после того, как женщина выгнала его за плохой ремонт в квартире, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Как стало известно, Ольга Добрякова обратилась в компанию для проведения ремонта в квартире.

Однако специалисты выполняли работу медленно и плохо, поэтому женщина расторгла договор. Весь ремонт должен был стоить около 120 тыс. рублей.

Тогда бригадир строителей по имени Фарух начал отправлять ей странные сообщения и утверждал, что в стенах и потолке квартиры спрятаны куриные яйца, которые скоро протухнут.

За информацию о тайниках он требовал от блогера 30 тыс. рублей, затем снизил цену до 5 тыс. рублей.

Женщина написала заявление в полицию.