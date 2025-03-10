В Казани автомобиль снес 11 человек на остановке. Пострадали старики и подросток

11 человек пострадали из-за наезда автомобиля на остановку в Казани

В Казани автомобиль врезался в остановку, где находились люди. Легковая машина снесла 11 человек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Автомобиль наехал на людей, которые в это время выходили из автобуса. 9 человек госпитализировали. Среди пострадавших есть пожилые люди и подросток.

На опубликованных кадрах видно, как два человека лежат на земле. Экстренные службы уже работают на месте. Водитель дает показания полицейским. Бампер его машины сильно помят.

Ранее пьяный водитель в районе левобережных дачных обществ (ЛДО) в Кызыле сбил женщину-пешехода. Он остановился, вышел из автомобиля, но не с целью оказать ей помощь, а чтобы устроить перепалку с подругой пострадавшей.