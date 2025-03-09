В Кызыле пьяный водитель ВАЗ-2110 сбил женщину и напал на ее подругу

Пьяный водитель в районе левобережных дачных обществ (ЛДО) в Кызыле сбил женщину-пешехода, остановился, вышел из автомобиля, но не с целью оказать ей помощь, а чтобы устроить перепалку с подругой пострадавшей, пишет SHOT .

Предварительно установлено, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-2110 зеленого цвета, совершил наезд на женщину-пешехода. Ситуация усугубилась тем, что вместо оказания помощи пострадавшей мужчина проявил агрессию по отношению к ее спутнице. В конфликт вмешалась супруга виновника, которая, по свидетельствам очевидцев, также находилась под воздействием алкоголя.

Момент конфликта попал на видео в районе ЛДО. На кадрах видно, как мужчина спорит с женщиной, которая стоит рядом со сбитой и лежащей на земле подругой.

Сообщается, что в салоне автомобиля также находились двое несовершеннолетних детей. После словесной перепалки нарушитель скрылся с места происшествия на своем транспортном средстве, увозя с собой всех пассажиров. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.