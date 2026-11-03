Мособлводоканал заменил 292 метра водопровода в Новоазовском округе

Бригады Мособлводоканала за прошедшую неделю обновили три участка водопроводных сетей в Новоазовском муниципальном округе ДНР. Общая протяженность новых труб составила 292 метра, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал продолжает модернизацию коммунальной инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе ДНР. За прошедшую неделю бригады предприятия выполнили 17 ремонтно-восстановительных мероприятий, в том числе заменили три участка водопровода общей протяженностью 292 метра.

Самый протяженный участок обновили в селе Клинкино — там проложили 250 метров труб диаметром 63 миллиметра. Замена повысит надежность водоснабжения местных жителей. В Новоазовске на улице 60 лет СССР заменили 35 метров трубы диаметром 50 миллиметров, а на Комсомольской улице — семь метров диаметром 40 миллиметров.

Также бригады установили два ремонтных хомута типов ДРК и ПФРК диаметром 100 миллиметров каждый. Такие узлы позволяют оперативно герметизировать свищи и трещины на чугунных и стальных трубах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.