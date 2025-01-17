В Казани 11 школьников попали в больницу с подозрением на отравление
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11 школьников и 1 взрослый отравились в детском оздоровительном центре «Дуслык» в Казани. Их госпитализировали в больницу, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 16 января. Пострадавшие — подростки 16-17 лет и один взрослый. Все они находились в центре «Дуслык».
Пациентов с признаками кишечного отравления доставили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф. Агафонова. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В образовательно-оздоровительном центре организована проверка соблюдения порядка организации питания и проживания несовершеннолетних.
Ранее в санатории Красноярского края отравились 32 человека. Они ели омлет в столовой, а затем почувствовали недомогание.