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В Казани 11 школьников попали в больницу с подозрением на отравление

11 школьников и 1 взрослый отравились в детском оздоровительном центре «Дуслык» в Казани. Их госпитализировали в больницу, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел 16 января. Пострадавшие — подростки 16-17 лет и один взрослый. Все они находились в центре «Дуслык».

Пациентов с признаками кишечного отравления доставили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф. Агафонова. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В образовательно-оздоровительном центре организована проверка соблюдения порядка организации питания и проживания несовершеннолетних.

Ранее в санатории Красноярского края отравились 32 человека. Они ели омлет в столовой, а затем почувствовали недомогание.