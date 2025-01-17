В санатории Красноярского края отравились 32 человека

В Красноярском крае в санатории на озере Тагарском 32 человека обратились за медицинской помощью с признаками отравления, сообщает ТАСС .

Отдыхающие жаловались на тошноту, головокружение и повышенную температуру. Перед этим они ели омлет в столовой.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Организована проверка.

Ранее у клиентов пекарни обнаружили возбудитель сальмонеллеза. Суммарно в Перми функционирует свыше 30 точек «Хлебницы», в которой, по данным Роспотребнадзора, и произошло массовое отравление.