В Казахстане уволили акима после зверского убийства подростка из-за банки пива

В казахстанском городе Талгар Алматинской области уволены мэр (аким) и его заместитель. Это произошло после резонансного убийства 16-летнего подростка, заступившегося за своего отца перед магазинными ворами, сообщает РИА Новости со ссылкой на районные власти.

Юношу из Талгара убили в ночь на 4 октября. Все началось с того, что в продуктовый магазин отца погибшего зашли люди, которые взяли пиво и ушли, не расплатившись. Владелец ларька вступил в словесную перепалку с ворами, и 16-летний парень заступился за своего отца.

Забравшие пиво мужчины покинули магазин и позвали на помощь своих друзей. Отец подростка заявлял, что всего злоумышленников было 13 человек. По словам родителя погибшего, эта компания была вооружена ножами и ружьями.

Началась драка, в ходе которой подростку нанесли смертельное ранение. В результате этого 16-летний юноша погиб.

Ранее в Талгар ввели нацгвардию для обеспечения порядка.