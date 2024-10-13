Нацгвардейцы охраняют порядок в казахстанском Талгаре
В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка
В казахстанский город Талгар власти ввели Нацгвардию после убийства подростка из-за банки пива, сообщает РИА Новости.
Улицы Талгара в Алма-Атинской области охраняют патрули Нацгвардии, указывает агентство. Руководство подразделения призвало жителей «с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям».
Ранее в ходе потасовки группа мужчин убила 16-летнего подростка из-за банки пива. По данным РИА Новости конфликт произошел из-за неоплаченной покупки алкоголя в магазине отца ребенка.
Позже неизвестные сожгли дом хозяина торговой точки. Никто не пострадал. Идет следствие, указано в публикации.